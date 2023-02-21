Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 Канал.

До теми Окупанти змінили тактику та тепер намагатимуться обстрілювати Україну вночі, – Данілов

Данілов розповів про ситуацію на фронті

Секретар РНБО заявив, що Росія не має вагомих успіхів під час наступу.

Словосполучення "великий наступ", як вони хотіли, вже згасло. Великий наступ, як вони планували, він вже, за їхнім задумом, триває восьмий чи десятий день. Жодних успіхів немає. П'ять напрямків сьогодні, де вони намагаються атакувати. Але наші бійці мужньо захищають нашу країну,

– зауважив Данілов.

За його словами, Україна піде в контрнаступ лише після того, як відповідне рішення приймуть на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Позаяк кожне рішення про подальші дії української армії приймаються виключно там.

"Наступ буде відбуватися тоді, коли на Ставці президент прийме відповідне рішення по тих доповідях наших військових та розвідки. Рішення, коли робити наступ на тому чи іншому напрямку, буде приймати Ставка Верховного Головнокомандувача нашої країни", – підсумував Данілов.

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Що відомо про новий наступ Росії

Раніше українська розвідка попереджала про те, що Росія планує новий наступ. У ГУР кажуть, що окупанти можуть зробити більшу ставку на повітряно-десантні війська. Зокрема, 14 лютого зафіксували, що загарбники накопичують літаки поблизу кордону з Україною.

Водночас фахівці американського Інституту вивчення війни кажуть, що Путін навряд чи невдовзі оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні. На це є низка причин, серед яких:

шалені втрати ворога;

відсутність перемог.

Натомість Україна готова до будь-якого розвитку подій. Завдяки сучасній зброї від партнерів Сили оборони повернуть всі втрачені території.