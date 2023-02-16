Росіяни змінили тактику та тепер намагатимуться обстрілювати Україну вночі. Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, пише 24 Канал.

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Данілов зазначив, дії окупантів свідчать про те, що вони готуються, не сплять та намагаються змінити ситуацію на фронті.

Вони розуміють, що це, як казав класик, "Остання гастроль". Їм треба у будь-який спосіб намагатися поміняти ту ситуацію на фронті. Тому вони починають застосовувати інші засоби,

– сказав секретар РНБО.

Ворожі об'єкти, зокрема, повітряні кулі не мають прямої загрози, однак вони дійсно відволікають наших воїнів. Захисникам потрібно за ними уважно спостерігати, адже до них можуть бути прилаштовані небезпечні речі.

Те, що стосується обстрілів, які вони (росіяни – 24 Канал) почали вночі робити, це вони змінили тактику. Вони будуть намагатися використовувати нічні обстріли, на жаль,

– підкреслив Данілов.

Потрібно готуватися до ризиків, – Ігнат про нічний обстріл

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону нагадав, що в перші дні повномасштабного вторгнення ворог також обстрілював Україну вночі.

Ми вже просто забули про це. Ми знаємо, що "Шахіди" по ночах летіли завжди, з 11 вечора до 3 їх там ловили і по всій Україні знищували, а цього разу вже полетіли і крилаті ракети різних типів,

– зазначив Ігнат.

Також він наголосив, що цього ворог використав багато ракет Х-22. Тож до таких ризиків потрібно готуватися.

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