Россияне изменили тактику и теперь будут пытаться обстреливать Украину ночью. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет 24 канал.

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Данилов отметил, действия оккупантов свидетельствуют о том, что они готовятся, бодрствуют и пытаются изменить ситуацию на фронте.

Они понимают, что это, как говорил классик, "Последняя гастроль". Им нужно любым способом пытаться поменять эту ситуацию на фронте. Поэтому они начинают применять другие средства,

– сказал секретарь СНБО.

Вражеские объекты, в частности, воздушные шары не несут прямой угрозы, однако они действительно отвлекают наших воинов. Защитникам нужно за ними внимательно наблюдать, ведь к ним могут быть пристроены опасные вещи.

Что касается обстрелов, которые они (россияне – 24 Канал) начали ночью делать, это они изменили тактику. Они будут пытаться использовать ночные обстрелы, к сожалению,

– подчеркнул Данилов.

Нужно готовиться к рискам, – Игнат о ночном обстреле

Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения враг также обстреливал Украину ночью.

Мы уже просто забыли об этом. Мы знаем, что "Шахиды" по ночам летели всегда, с 11 вечера до 3 их там ловили и по всей Украине уничтожали, а на этот раз уже полетели и крылатые ракеты разных типов,

– отметил Игнат.

Также он подчеркнул, что враг использовал много ракет Х-22. Так что к таким рискам нужно готовиться.

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