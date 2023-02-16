Россияне изменили тактику и теперь будут пытаться обстреливать Украину ночью. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет 24 канал.
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Данилов отметил, действия оккупантов свидетельствуют о том, что они готовятся, бодрствуют и пытаются изменить ситуацию на фронте.
Они понимают, что это, как говорил классик, "Последняя гастроль". Им нужно любым способом пытаться поменять эту ситуацию на фронте. Поэтому они начинают применять другие средства,
– сказал секретарь СНБО.
Вражеские объекты, в частности, воздушные шары не несут прямой угрозы, однако они действительно отвлекают наших воинов. Защитникам нужно за ними внимательно наблюдать, ведь к ним могут быть пристроены опасные вещи.
Что касается обстрелов, которые они (россияне – 24 Канал) начали ночью делать, это они изменили тактику. Они будут пытаться использовать ночные обстрелы, к сожалению,
– подчеркнул Данилов.
Нужно готовиться к рискам, – Игнат о ночном обстреле
Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения враг также обстреливал Украину ночью.
Мы уже просто забыли об этом. Мы знаем, что "Шахиды" по ночам летели всегда, с 11 вечера до 3 их там ловили и по всей Украине уничтожали, а на этот раз уже полетели и крылатые ракеты разных типов,
– отметил Игнат.
Также он подчеркнул, что враг использовал много ракет Х-22. Так что к таким рискам нужно готовиться.
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Коротко о массированной ракетной атаке России по Украине 16 февраля
- Ночью 16 февраля оккупанты выпустили по Украине 36 ракет. Били из акватории Черного и Азовского моря. Для обстрела использовали крылатые ракеты Х-101/Х-555, "Калибры" и Х-22.
- Украинские защитники уничтожили 16 ракет.
- К сожалению, часть Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. На вооружении у Украины нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.
- Оккупанты также применяли фальш-цели.
- Три российские ракеты попали в критический объект во Львовской области. К счастью, все работники находились в укрытиях. Так что обошлось без жертв и пострадавших.
- Захватчики также атаковали Павлоград. К сожалению, в результате погибла 79-летняя женщина. Известно предварительно о 7 пострадавших. Двое из них госпитализированы: 79-летний мужчина и 37-летняя женщина. Повреждения получило промышленное предприятие. Вспыхнул пожар. Кроме того, разрушены 7 частных домов. Еще 30 изуродованы.
- Прилет также был зафиксирован возле Кропивницкого.