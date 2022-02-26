Он объявил, что созвал виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС на воскресенье, 27 февраля, в 18.00.

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По его словам, нужно принять дальнейшие меры по поддержке Украины против агрессии со стороны России.

Я предложу пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе,

– написал Боррель в Твиттере.

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда выразил восхищение мужеством украинской армии. Его страна уже начала оказывать поддержку ВСУ, в частности речь идет о дополнительном оружии, деньгах и гуманитарной помощи.

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Текст публикации Жозепа Борреля:

Завтра в 18:00 я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС для принятия дальнейших мер в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет экстренной помощи украинским Вооруженным Силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе.