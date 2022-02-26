Він оголосив, що скликав віртуальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС на неділю, 27 лютого, о 18.00.

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За його словами, потрібно вжити подальших заходів щодо підтримки України проти агресії з боку Росії.

Я запропоную пакет екстреної допомоги українським збройним силам, щоби підтримати їх у їхній героїчній боротьбі,

– написав Боррель у твіттері.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда висловив захоплення мужністю української армії. Його вже почала надавати підтримку ЗСУ, зокрема мовиться про додаткову зброю, гроші та гуманітарну допомогу.

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Текст публікації Жозепа Борреля:

Завтра о 18:00 я скликаю віртуальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС для прийняття подальших заходів на підтримку України проти агресії з боку Росії. Я запропоную пакет екстреної допомоги українським Збройним Силам, щоб підтримати їх у їхній героїчній боротьбі.