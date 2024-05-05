Такое мнение высказал высокопоставленный представитель ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете относительно ситуации по безопасности в мире. Он добавил, что ранее созданные международные системы, которые должны были не допустить войн, больше не работают.

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Путин не остановится в Украине

Боррель отметил, что сейчас Путин представляет угрозу для всей Европы, ведь он вернул Россию к имперским убеждениям. Более того, он убежден, что российские войска могут оказаться на европейских границах, если достигнет успеха в Украине.

Сегодня Путин является экзистенциальной угрозой для всех нас. Если Путин достигнет успеха в Украине, он там не остановится. Перспектива, при которой в Киеве будет образовано марионеточное правительство, как это произошло в Беларуси, когда российские войска будут на границах Польши, а Россия будет контролировать 44 процента мирового зернового рынка, – является чем-то таким, о чем европейцы должны знать,

– заявил Боррель.

Высокопоставленный представитель ЕС заметил, что после европейцы хотели создать вокруг себя круг друзей, а вместо этого в мире образуется "огненный круг". Боррель считает, что международная система, которая сформировалась после периода "холодной войны", больше не работает: США потеряли статус гегемона, а порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, начинает распадаться.

Россия стала самой большой угрозой для Европы

Боррель отметил, что при таких условиях нынешняя Европа может исчезнуть. Поэтому он призывает страны к решительным действиям, ведь Россия – самая большая экзистенциальная угроза для Европы. Боррель добавил, что пока в ЕС не все страны это понимают, однако большинство реально оценивает угрозу. По мнению высокопоставленного представителя ЕС, Путин реабилитирует имперскую Россию.

Это была Грузия 2008 года. Это был Крым в 2014 году. Мы не видели или не хотели видеть эволюцию России под наблюдением Путина. Даже несмотря на то, что Путин сам предупредил нас на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Важно перечитать, что Путин сказал в 2007 году во время конференции по безопасности в Мюнхене, – то, что, я боюсь, никто не хотел слышать или понимать,

– подчеркнул Боррель.

В итоге Боррель заметил, что созданная Европой система позволила 70 лет жить в мире, впрочем, это не привело к положительным сдвигам в политических отношениях с Россией и Китаем. Более того, несмотря на надежды улучшить их, Европа стала зависимой, а в Кремле это превратили в оружие. Поэтому Боррель призывает реально оценивать угрозу Путина.

"Европейский Союз руководствуется большинством, наша политика в отношении России всегда находится под угрозой, когда одного голоса достаточно для вето, – как это (премьер-министр Венгрии – 24 Канал) Виктор Орбан доказал, когда задержал наш недавний пакет помощи для Украины. В то же время в Соединенных Штатах политическая поляризация задержала пакет военной помощи (для Украины – 24 Канал) на полгода. В разгаре войны полгода – это очень много времени. Это может равняться разнице между победой и поражением в войне", – подчеркнул представитель ЕС.