Борщ – русское национальное блюдо: миф или правда

Россияне утверждают, что борщ – символ их национальной кухни. Официальных исторических данных о том, откуда происходит блюдо, нет. Однако эксперты уверены – в каждом документе борщ определенным образом связывают с Украиной. Кто еще претендует на первенство и сколько есть видов блюда – читайте дальше.

Борщ уникален тем, что его не сравнишь ни с одним супом в мире – в блюде есть свекла и капуста.

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Виды борща

Существует более 60 рецептов борща. Они иногда настолько разные, что их трудно назвать одним блюдом.

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко назвал несколько видов:

зеленый;

с карасями;

с грибами;

со сливовым вареньем;

с фасолью;

со свеклой кормовой;

с квасом.

"Где-то в Полтавской области в борщ добавляют вяленую грушу. Это вполне нормальная практика. На юге могут добавить немного фасоли и больше томатов", – утверждает директор по маркетингу Семьи ресторанов Дмитрия Борисова Мария Банько.



Борщ с вяленой грушей

Существует еще борщ на бульоне, сваренном только из свеклы. То есть сначала варят свеклу и прямо туда позже добавляют все остальные ингредиенты.

Есть еще рождественский борщ, поминальный, пасхальный, воскресный,

– добавляет кандидат исторических наук, доцент Национального университета пищевых технологий Елена Пивоваренко.

В XVII веке в Киеве во время одного ужина подавали несколько видов борща. Считали это моментом роскоши. Блюда пробовали и сравнивали между собой.

Борщ едят даже в космосе

Украинское блюдо стало несколько популярным, что его едят даже в космосе. В России можно купить космическое питание. И да, там есть борщ.



Космическое питание (борщ)

Чем отличается космическое питание от обычного?Космическое питание специально создают и обрабатывают для потребления космонавтами при полетах. Оно имеет специфические требования обеспечения сбалансированного питания. Пища должна быть физиологически полезной, питательной, легкоусвояемой и вкусной. Такое питание просто и безопасно хранить, готовить и принимать при условиях низкой гравитации пилотируемых космических кораблей.

Самые распространенные мифы о борще

►Миф 1. Борщ – символ русской национальной кухни.

В конце XVIII века Российская империя начала публиковать на русском языке кулинарные книги. В одной из них борщ назвали малороссийским.



Российская кулинарная книга

Однако эксперты утверждают, что любые письменные упоминания о борще так или иначе связаны с Украиной. Сейчас за рубежом все чаще говорят о борще как украинском блюде.

►Миф 2. Рецепт борща – древний

На самом деле, современный борщ значительно отличается от старинного. Блюдо, о котором упоминал Котляревский в своей "Энеиде", было не таким, которое мы сейчас знаем.

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Картофель появился в борще несколько веков назад. Позже начали добавлять морковь, а помидоры или томатную пасту – вообще в 30-х годах ХХ века. Именно тогда активно создавалась "советская кухня", которая тяготела к усреднению и унификации.

Вопрос унификации будет сразу связан с русификацией и попыткой присвоить украинское национальное блюдо себе,

– объясняет Мария Банько.

Советская унификация привела к популяризации борща. Именно благодаря тому, что блюдо вписали в книгу с рецептами, оно стала более известным.



Часть ингредиентов, входящих в борщ