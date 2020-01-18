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      Борщ – русское национальное блюдо: миф или правда

      Осторожно, миф 62 Читати новину українською

      Россияне утверждают, что борщ – символ их национальной кухни. Официальных исторических данных о том, откуда происходит блюдо, нет. Однако эксперты уверены – в каждом документе борщ определенным образом связывают с Украиной. Кто еще претендует на первенство и сколько есть видов блюда – читайте дальше.

      Борщ уникален тем, что его не сравнишь ни с одним супом в мире – в блюде есть свекла и капуста.

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      Виды борща

      Существует более 60 рецептов борща. Они иногда настолько разные, что их трудно назвать одним блюдом.

      Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко назвал несколько видов:

      • зеленый;
      • с карасями;
      • с грибами;
      • со сливовым вареньем;
      • с фасолью;
      • со свеклой кормовой;
      • с квасом.

      "Где-то в Полтавской области в борщ добавляют вяленую грушу. Это вполне нормальная практика. На юге могут добавить немного фасоли и больше томатов", – утверждает директор по маркетингу Семьи ресторанов Дмитрия Борисова Мария Банько.


      Борщ с вяленой грушей

      Существует еще борщ на бульоне, сваренном только из свеклы. То есть сначала варят свеклу и прямо туда позже добавляют все остальные ингредиенты.

      Есть еще рождественский борщ, поминальный, пасхальный, воскресный,
      – добавляет кандидат исторических наук, доцент Национального университета пищевых технологий Елена Пивоваренко.

      В XVII веке в Киеве во время одного ужина подавали несколько видов борща. Считали это моментом роскоши. Блюда пробовали и сравнивали между собой.

      Борщ едят даже в космосе

      Украинское блюдо стало несколько популярным, что его едят даже в космосе. В России можно купить космическое питание. И да, там есть борщ.


      Космическое питание (борщ)

      Чем отличается космическое питание от обычного?Космическое питание специально создают и обрабатывают для потребления космонавтами при полетах. Оно имеет специфические требования обеспечения сбалансированного питания. Пища должна быть физиологически полезной, питательной, легкоусвояемой и вкусной. Такое питание просто и безопасно хранить, готовить и принимать при условиях низкой гравитации пилотируемых космических кораблей.

      Самые распространенные мифы о борще

      ►Миф 1. Борщ – символ русской национальной кухни.

      В конце XVIII века Российская империя начала публиковать на русском языке кулинарные книги. В одной из них борщ назвали малороссийским.

      російська книга
      Российская кулинарная книга

      Однако эксперты утверждают, что любые письменные упоминания о борще так или иначе связаны с Украиной. Сейчас за рубежом все чаще говорят о борще как украинском блюде.

      ►Миф 2. Рецепт борща – древний

      На самом деле, современный борщ значительно отличается от старинного. Блюдо, о котором упоминал Котляревский в своей "Энеиде", было не таким, которое мы сейчас знаем.

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      Картофель появился в борще несколько веков назад. Позже начали добавлять морковь, а помидоры или томатную пасту – вообще в 30-х годах ХХ века. Именно тогда активно создавалась "советская кухня", которая тяготела к усреднению и унификации.

      Вопрос унификации будет сразу связан с русификацией и попыткой присвоить украинское национальное блюдо себе,
      – объясняет Мария Банько.

      Советская унификация привела к популяризации борща. Именно благодаря тому, что блюдо вписали в книгу с рецептами, оно стала более известным.


      Часть ингредиентов, входящих в борщ

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      Автор: Ярослав Демяненко
      Теги: Новости России Новости Украины Food and Drinks Смачно Осторожно, миф
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