Борщ – русское национальное блюдо: миф или правда
Россияне утверждают, что борщ – символ их национальной кухни. Официальных исторических данных о том, откуда происходит блюдо, нет. Однако эксперты уверены – в каждом документе борщ определенным образом связывают с Украиной. Кто еще претендует на первенство и сколько есть видов блюда – читайте дальше.
Борщ уникален тем, что его не сравнишь ни с одним супом в мире – в блюде есть свекла и капуста.
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Виды борща
Существует более 60 рецептов борща. Они иногда настолько разные, что их трудно назвать одним блюдом.
Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко назвал несколько видов:
- зеленый;
- с карасями;
- с грибами;
- со сливовым вареньем;
- с фасолью;
- со свеклой кормовой;
- с квасом.
"Где-то в Полтавской области в борщ добавляют вяленую грушу. Это вполне нормальная практика. На юге могут добавить немного фасоли и больше томатов", – утверждает директор по маркетингу Семьи ресторанов Дмитрия Борисова Мария Банько.
Борщ с вяленой грушей
Существует еще борщ на бульоне, сваренном только из свеклы. То есть сначала варят свеклу и прямо туда позже добавляют все остальные ингредиенты.
Есть еще рождественский борщ, поминальный, пасхальный, воскресный,
– добавляет кандидат исторических наук, доцент Национального университета пищевых технологий Елена Пивоваренко.
В XVII веке в Киеве во время одного ужина подавали несколько видов борща. Считали это моментом роскоши. Блюда пробовали и сравнивали между собой.
Борщ едят даже в космосе
Украинское блюдо стало несколько популярным, что его едят даже в космосе. В России можно купить космическое питание. И да, там есть борщ.
Космическое питание (борщ)
Чем отличается космическое питание от обычного?Космическое питание специально создают и обрабатывают для потребления космонавтами при полетах. Оно имеет специфические требования обеспечения сбалансированного питания. Пища должна быть физиологически полезной, питательной, легкоусвояемой и вкусной. Такое питание просто и безопасно хранить, готовить и принимать при условиях низкой гравитации пилотируемых космических кораблей.
Самые распространенные мифы о борще
►Миф 1. Борщ – символ русской национальной кухни.
В конце XVIII века Российская империя начала публиковать на русском языке кулинарные книги. В одной из них борщ назвали малороссийским.
Однако эксперты утверждают, что любые письменные упоминания о борще так или иначе связаны с Украиной. Сейчас за рубежом все чаще говорят о борще как украинском блюде.
►Миф 2. Рецепт борща – древний
На самом деле, современный борщ значительно отличается от старинного. Блюдо, о котором упоминал Котляревский в своей "Энеиде", было не таким, которое мы сейчас знаем.
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Картофель появился в борще несколько веков назад. Позже начали добавлять морковь, а помидоры или томатную пасту – вообще в 30-х годах ХХ века. Именно тогда активно создавалась "советская кухня", которая тяготела к усреднению и унификации.
Вопрос унификации будет сразу связан с русификацией и попыткой присвоить украинское национальное блюдо себе,
– объясняет Мария Банько.
Советская унификация привела к популяризации борща. Именно благодаря тому, что блюдо вписали в книгу с рецептами, оно стала более известным.
Часть ингредиентов, входящих в борщ
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