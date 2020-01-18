Борщ – російська національна страва: міф чи правда

Росіяни стверджують, що борщ – символ їх національної кухні. Офіційних історичних даних про те, звідки походить страва, немає. Однак експерти певні – у кожному документі борщ певним чином пов'язують з Україною. Хто ще претендує на його першість і скільки є видів страви – читайте далі.

Борщ унікальний тим, що його не зрівняєш з жодним супом у світі – у страві є буряк та капуста.

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Види борщу

Існує більш ніж 60 рецептів борщу. Вони іноді настільки різні, що їх важко назвати однією стравою.

Кулінарний експерт Євген Клопотенко назвав кілька видів:

зелений;

з карасями;

з грибами;

з сливовим варенням;

з квасолею;

з буряком кормовим;

з квасом.

"Десь у Полтавській області у борщ додають в'ялену грушу. Це цілком нормальна практика. На півдні можуть додати трохи квасолі і більше томатів", – стверджує директор з маркетингу Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова Марія Банько.



Борщ з в'яленою грушею

Існує ще борщ на бульйоні, звареному лише з буряків. Тобто спочатку варять буряки і прямо туди пізніше додають усі інші інгредієнти.

Є ще різдвяний борщ, поминальний, пасхальний, недільний,

– додає кандидат історичних наук, доцент Національного університету харчових технологій Олена Пивоваренко.

У XVII столітті у Києві під час однієї вечері подавали кілька видів борщу. Це вважали моментом розкоші. Страву куштували і порівнювали між собою.

Борщ їдять навіть у космосі

Українська страва стала наскільки популярною, що її їдять навіть у космосі. У Росії можна купити космічне харчування. І так, там є борщ.



Космічне харчування (борщ)

Чим відрізняється космічне харчування від звичайного?Космічне харчування спеціально створюють та обробляють для споживання космонавтами при польотах. Воно має специфічні вимоги забезпечення збалансованого харчування. Їжа має бути фізіологічно корисною, поживною, легкозасвоюваною і смачною. Таке харчування легко і безпечно зберігати, готувати і вживати при умовах низької гравітації пілотованих космічних кораблів.

Найпоширеніші міфи про борщ

► Міф 1. Борщ – символ російської національної кухні.

Наприкінці XVIII століття Російська імперія почала публікувати російською мовою кулінарні книги. У одній з них борщ назвали малоросійським.



Російська кулінарна книга

Однак експерти стверджують, що будь-які письмові згадки про борщ так чи інакше пов'язані з Україною. Зараз за кордоном все частіше говорять про борщ як українську страву.

► Міф 2. Рецепт борщу – старовинний

Насправді, сучасний борщ значно відрізняється від старовинного. Страва, про яку згадував Котляревський у своїй "Енеїді", була не такою, яку ми зараз знаємо.

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Картопля з'явилася у борщі кілька століть тому. Пізніше почали додавати моркву, а помідори чи томатну пасту – взагалі у 30-х роках ХХ століття. Саме тоді активно створювалася "радянська кухня", яка тяжіла до усереднення та уніфікації.

Питання уніфікації буде одразу пов'язане із русифікацією та намаганням привласнити українську національну страву собі,

– пояснює Марія Банько.

Радянська уніфікація призвела до популяризації борщу. Саме завдяки тому, що страву вписали у книги з рецептами, вона стала більш відомою.



Частина інгредієнтів, які входять до борщу