Спикер Разумков находился на Херсонщине с рабочим визитом. В частности, политик посетил КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом.

Заметьте Еще много работы, чтобы КПВВ стали музеями, – Разумков об оккупированном Крыме

В Киев Разумков собирался вернуться на вертолете. Однако уже в первую минуту полета датчик сообщил о поломке. Вертолет немедленно приземлился.

Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет.

Пресс-секретарь спикера Ольга Туний в комментарии 24 каналу рассказала, что с Разумковым все в порядке. Сейчас спикер возвращается в столицу в автомобиле.

Визит Разумкова в Херсонскую область: главное