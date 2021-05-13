Спикер Разумков находился на Херсонщине с рабочим визитом. В частности, политик посетил КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом.
Заметьте Еще много работы, чтобы КПВВ стали музеями, – Разумков об оккупированном Крыме
В Киев Разумков собирался вернуться на вертолете. Однако уже в первую минуту полета датчик сообщил о поломке. Вертолет немедленно приземлился.
Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет.
Пресс-секретарь спикера Ольга Туний в комментарии 24 каналу рассказала, что с Разумковым все в порядке. Сейчас спикер возвращается в столицу в автомобиле.
Визит Разумкова в Херсонскую область: главное
- Дмитрий Разумков посетил Херсонскую область вместе со своей коллегой – спикеркой Сеймаса Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.
- Вместе они проинспектировали КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". В частности, ознакомились с порядком осуществления пограничного и таможенного контроля на админгранице и работой сервисной зоны.
- По словам Чмилите-Нильсен, Литва делает все возможное, чтобы Украина возобновила свою территориальную целостность в рамках признанных международных границ.