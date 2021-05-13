Дмитрий Разумков и спикер Сеймаса Литвы посетили КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом. Глава парламента отметил, что у Украины и международных партнеров есть еще очень много работы.

Разумков убежден, что пункты пропуска на административной границе с Крымом – временные. После возвращения оккупированного полуострова в них не будет необходимости.

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Еще есть немало работы

Глава парламента отметил, что побороть Россию и вернуть свои территории – это не простая задача, а хлопотная работа, сообщает Интерфакс – Украина.

Станут ли КПВВ при нашей жизни музеем или нет, зависит от нас с вами...Украину и ее международных партнеров ждет еще много работы, чтобы контрольные пункты въезда – выезда ушли в прошлое и стали музеями,

– подчеркнул Разумков.

Разумков и его коллега Виктория Чмилите-Нильсен посетили КПВВ

Дмитрий Разумков и Виктория Чмилите-Нильсен ознакомились с порядком осуществления пограничного и таможенного контроля на админгранице, а также с работой сервисной зоны.

Литовская коллега подчеркнула, что Литва делает все, чтобы Украина быстрее восстановила свою территориальную целостность в рамках признанных международных границ.

"Мы прилагаем очень большие усилия, чтобы это произошло, как можно быстрее и чтобы все вернулось на те постоянные позиции, которые были ранее, как принято в цивилизованном западном мире", – сказала спикер.