Владимир Зеленский 12 мая поговорил по телефону с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Главы государств обсудили милитаризацию Россией временно оккупированного Крыма.

В частности президент Украины отметил, что ситуация на полуострове значительно ухудшилась. Также они пообщались относительно дальнейшего развития двустороннего диалога между нашей страной и Румынией.

Читайте также Нужно остановить эскалацию ради жизни людей, – Зеленский об обстрелах в Израиле

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии

Владимир Зеленский рассказал Клаусу Йоханнису о недавней эскалации ситуации возле украинских границ. По словам президента, напряженность там еще не исчезла полностью, поэтому активная поддержка международного сообщества очень важна.

Он также приветствовал совместное заявление лидеров стран "Бухарестской девятки", в котором подтверждается понимание опасности российской политики в Черном море.

Справка. Саммит глав государств "Бухарестской девятки" с участием Джо Байдена и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга состоялся 10 мая в Румынии. По итогам встречи члены приняли резолюцию, в которой упоминается поддержка Украины и осуждение агрессивных действий России.

Президенты обсудили недавние шаги Украины на пути к европейской интеграции. Владимир Зеленский представил украинскую инициативу по поддержке странами Европы будущего членства Украины в ЕС.

Он также призвал Румынию присоединиться к ряду государств, главы которых уже подписали такие двусторонние документы с Украиной.

Это станет весомым практическим вкладом Румынии, наряду с другими государствами-членами ЕС, в поддержку европейской перспективы Украины,

– отметил Владимир Зеленский.

Главы стран отметили рост торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Румынией за 2020 год. Президент Украины считает, что усилению экономического сотрудничества и укреплению межчеловеческих контактов будет способствовать и воплощение запланированных приграничных инфраструктурных проектов – например, строительство моста через реку Тиса.

Владимир Зеленский также пригласил Клауса Йоханниса принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины, которые пройдут в августе 2021 года.

Проведение саммита Крымская платформа: последние новости