Зеленський обговорив з президентом Румунії мілітаризацію Криму Росією
Володимир Зеленський 12 травня поговорив телефоном з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Глави держав обговорили мілітаризацію Росією тимчасово окупованого Криму.
Джерело:Офіс Президента
Зокрема президент України зауважив, що ситуація на півострові значно погіршилася. Також вони поспілкувалися щодо подальшого розвитку двостороннього діалогу між нашою країною й Румунією.
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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії
Володимир Зеленський розповів Клаусу Йоханнісу про нещодавню ескалацію ситуації біля українських кордонів. За словами президента, напруженість там ще не зникла повністю, відтак активна підтримка міжнародної спільноти є дуже важливою.
Він також привітав спільну заяву лідерів країн "Бухарестської дев'ятки", в якій підтверджується розуміння небезпеки російської політики в Чорному морі.
Президенти обговорили нещодавні кроки України на шляху до європейської інтеграції. Володимир Зеленський представив українську ініціативу щодо підтримки країнами Європи майбутнього членства України в ЄС.
Він також закликав Румунію приєднатися до низки держав, глави яких уже підписали такі двосторонні документи з Україною.
Це стане вагомим практичним внеском Румунії, поряд з іншими державами–членами ЄС, у підтримку європейської перспективи України,
– зазначив Володимир Зеленський.
Очільник країн відзначили зростання торговельно-економічного співробітництва між Україною та Румунією за 2020 рік. Президент України вважає посиленню економічної співпраці й зміцненню міжлюдських контактів сприятиме й втілення запланованих прикордонних інфраструктурних проєктів – наприклад, будівництво мосту через річку Тиса.
Володимир Зеленський також запросив Клауса Йоханніса взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України, що пройдуть у серпні 2021 року.
Проведення саміту Кримська платформа: останні новини
- Кримську платформу створили за ініціативи Володимира Зеленського. Саміт відбудеться 23 серпня 2021 року.
- Учасниками саміту мають стати президенти міжнародних держав, міністри закордонних справ та оборони, парламентарі й експерти
- Під час зустрічі планують обговорити питання деокупації Криму та захист прав людини на тимчасово окупованому півострові.
- У квітні 2021 року Сполучені Штати підтвердили участь у саміті і привітали таку ініціативу української влади.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган також заявив, що закликатиме лідерів ісламських країн долучитися до Кримської платформи.
- 3 травня 2021 року президент Польщі Анджей Дуда підтвердив свою участь у саміті.
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