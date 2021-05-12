Володимир Зеленський 12 травня поговорив телефоном з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Глави держав обговорили мілітаризацію Росією тимчасово окупованого Криму.

Зокрема президент України зауважив, що ситуація на півострові значно погіршилася. Також вони поспілкувалися щодо подальшого розвитку двостороннього діалогу між нашою країною й Румунією.

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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії

Володимир Зеленський розповів Клаусу Йоханнісу про нещодавню ескалацію ситуації біля українських кордонів. За словами президента, напруженість там ще не зникла повністю, відтак активна підтримка міжнародної спільноти є дуже важливою.

Він також привітав спільну заяву лідерів країн "Бухарестської дев'ятки", в якій підтверджується розуміння небезпеки російської політики в Чорному морі.

Довідка. Саміт глав держав "Бухарестської дев'ятки" за участю Джо Байдена і генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга відбувся 10 травня в Румунії. За підсумками, члени зустрічі ухвалили резолюцію, в якій згадується підтримка України і засудження агресивних дій Росії.

Президенти обговорили нещодавні кроки України на шляху до європейської інтеграції. Володимир Зеленський представив українську ініціативу щодо підтримки країнами Європи майбутнього членства України в ЄС.

Він також закликав Румунію приєднатися до низки держав, глави яких уже підписали такі двосторонні документи з Україною.

Це стане вагомим практичним внеском Румунії, поряд з іншими державами–членами ЄС, у підтримку європейської перспективи України,

– зазначив Володимир Зеленський.

Очільник країн відзначили зростання торговельно-економічного співробітництва між Україною та Румунією за 2020 рік. Президент України вважає посиленню економічної співпраці й зміцненню міжлюдських контактів сприятиме й втілення запланованих прикордонних інфраструктурних проєктів – наприклад, будівництво мосту через річку Тиса.

Володимир Зеленський також запросив Клауса Йоханніса взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України, що пройдуть у серпні 2021 року.

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