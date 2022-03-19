Такое решение компания одобрила после заявления Украины. В частности, выяснилось, что детали Bosch были в российской военной технике, которая участвует в войне против нашей страны.

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Ранее журнал Der Spiegel писал, что немецкие власти расследуют возможные экспортные нарушения со стороны Bosch. Ведь европейским фирмам запрещено поставлять в Россию товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях.

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