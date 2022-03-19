Таке рішення компанія схвалила після заяви України. Зокрема, з'ясувалося, що деталі Bosch були у російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти нашої країни.

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Раніше журнал Der Spiegel писав, що німецька влада розслідує можливі експортні порушення з боку Bosch. Адже європейським фірмам заборонено постачати до Росії товари подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях.

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