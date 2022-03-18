Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що це у Європі може стати неправдивим трендом.

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71% росіян підтримують війну проти України, – Подоляк

Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі,

– написав Подоляк.

Зазначимо, що раніше канцлер Шольц закликав німців не булити росіян через війну проти України. У соцмережах політик написав, що це злочин Володимира Путіна, а не простих росіян.

Також канцлер пообіцяв підтримку українцям на території Німеччини. Мовиться про тих громадян, які виїхали із зони бойових дій.

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