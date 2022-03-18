Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что это в Европе может стать ложным трендом.

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71% россиян поддерживают войну против Украины, – Подоляк

Потому что официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду,

– написал Подоляк.

Отметим, что ранее канцлер Шольц призвал немцев не буллить россиян из-за войны против Украины. В соцсетях политик написал, что это преступление Владимира Путина, а не обычных россиян.

Также канцлер пообещал поддержку украинцам на территории Германии. Речь идет о тех гражданах, которые выехали из зоны боевых действий.

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