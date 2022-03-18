В Генштабе ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 18 марта. Однако, уничтоженных россиян может быть больше, ведь подсчет сложно вести из-за постоянных боевых действий.

К теме Уже 109 детей погибли из-за вооруженной агрессии России в Украине

Общие боевые потери России

Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника по состоянию на 18 марта:

личного состава – около 14 200 человек,

танков – 450 единиц,

боевых бронированных машин – 1 448 единиц,

артиллерийских систем – 205 единиц,

РСЗО – 72 единицы,

средств ПВО – 43 единицы,

самолетов – 93 единицы,

вертолетов – 112 единиц,

автомобильной техники – 879 единиц,

кораблей / катеров – 3 единицы,

цистерн с ГСМ – 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 единиц.

специальной техники – 11 единиц.

К слову, в Офисе генпрокурора назвали, какие военные преступления совершает РФ на территории Украины. Одно из самых ужасных – убийства детей. Из-за войны России против Украины уже погибло 109 детей, еще 130 были ранены. Всего за время войны в ОГП зафиксировали 1 833 военных преступления РФ. Детали – читайте здесь.

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