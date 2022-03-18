В Генштабе ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 18 марта. Однако, уничтоженных россиян может быть больше, ведь подсчет сложно вести из-за постоянных боевых действий.

К теме Уже 109 детей погибли из-за вооруженной агрессии России в Украине

Общие боевые потери России

Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника по состоянию на 18 марта:

  • личного состава – около 14 200 человек,
  • танков – 450 единиц,
  • боевых бронированных машин – 1 448 единиц,
  • артиллерийских систем – 205 единиц,
  • РСЗО – 72 единицы,
  • средств ПВО – 43 единицы,
  • самолетов – 93 единицы,
  • вертолетов – 112 единиц,
  • автомобильной техники – 879 единиц,
  • кораблей / катеров – 3 единицы,
  • цистерн с ГСМ – 60 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 единиц.
  • специальной техники – 11 единиц.

К слову, в Офисе генпрокурора назвали, какие военные преступления совершает РФ на территории Украины. Одно из самых ужасных – убийства детей. Из-за войны России против Украины уже погибло 109 детей, еще 130 были ранены. Всего за время войны в ОГП зафиксировали 1 833 военных преступления РФ. Детали – читайте здесь.

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