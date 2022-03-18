У Генштабі ЗСУ підрахували втрати з 24 лютого по 18 березня. Однак знищених росіян може бути більше, адже підрахунок складно вести через постійні бойові дії.
До теми Вже 109 дітей загинули через збройну агресію Росії в Україні
Загальні бойові втрати Росії
Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом 18 березня:
- особового складу – близько 14200 осіб,
- танків – 450 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 1448 одиниць,
- артилерійських систем – 205 одиниць,
- РСЗВ – 72 одиниці,
- засоби ППО – 43 одиниці,
- літаків – 93 одиниці,
- гелікоптерів – 112 одиниць,
- автомобільної техніки – 879 одиниць,
- кораблі / катери – 3 одиниці,
- цистерн з ПММ – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 одиниць,.
- спеціальна техніка – 11 одиниць.
До слова, в Офісі Генпрокурора назвали, які воєнні злочини вчиняє РФ на території України. Один з найжахливіших – вбивства дітей. Через війну Росії проти України вже загинуло 109 неповнолітніх, ще 130 – поранено. Загалом за час війни в ОГП зафіксували 1833 воєнні злочини РФ. Деталі – читайте тут.