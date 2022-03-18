У Генштабі ЗСУ підрахували втрати з 24 лютого по 18 березня. Однак знищених росіян може бути більше, адже підрахунок складно вести через постійні бойові дії.

До теми Вже 109 дітей загинули через збройну агресію Росії в Україні

Загальні бойові втрати Росії

Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом 18 березня:

особового складу – близько 14200 осіб,

танків – 450 одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 1448 одиниць,

артилерійських систем – 205 одиниць,

РСЗВ – 72 одиниці,

засоби ППО – 43 одиниці,

літаків – 93 одиниці,

гелікоптерів – 112 одиниць,

автомобільної техніки – 879 одиниць,

кораблі / катери – 3 одиниці,

цистерн з ПММ – 60 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 одиниць,.

спеціальна техніка – 11 одиниць.

До слова, в Офісі Генпрокурора назвали, які воєнні злочини вчиняє РФ на території України. Один з найжахливіших – вбивства дітей. Через війну Росії проти України вже загинуло 109 неповнолітніх, ще 130 – поранено. Загалом за час війни в ОГП зафіксували 1833 воєнні злочини РФ. Деталі – читайте тут.

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