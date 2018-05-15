Bosch работает над технологией, которая даст вторую жизнь "дизелю"
В мире набирают обороты дебаты о целесообразности полного отказа от "дизеля". Неудивительно, что на этом фоне продажи машин на солярке в Европе стремительно падают. Дать новую жизнь "дизелю" обещает компания Bosch. Немецкие разработчики работают над усовершенствованием, которое позволит существенно сократить токсичные выбросы в атмосферу, а значит вернуть доверие к дизельным двигателям.
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Источник: 24 Канал
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