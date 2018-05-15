Bosch працює над технологією, яка дасть друге життя "дизелю"

У світі набирають обертів дебати про доцільність повної відмови від "дизеля". Не дивно, що на цьому тлі продажі машин на солярці у Європі стрімко падають. Дати нове життя "дизелю" обіцяє компанія Bosch. Німецькі розробники працюють над удосконаленням, яке дозволить суттєво скоротити токсичні викиди в атмосферу, а отже повернути довіру до дизельних двигунів.

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