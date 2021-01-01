В частном доме города Трибистово, что в Боснии и Герцеговине, полиция утром 1 января нашла тела 8 умерших людей. Похоже, они собрались праздновать Новый год, но отравились угарным газом.

В полицию вызов поступил около 10 утра 1 января. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Мартину Медичи.

К слову Трагедия перед Новым годом в Днепре: в пожаре погибли 3 человека

Все погибшие – молодые местные. В компании было четверо парней и четверо девушек все в промежутке 18 – 20 лет.

По предварительной версии, они задохнулись угарным газом. Впрочем, полиция отказывается называть больше деталей, говорят: все после расследования.

К слову, из-за карантинных ограничений, введенных в Боснии и Герцеговине из-за пандемии коронавируса, большинство граждан страны праздновали Новый год дома.

Местные власти выразили соболезнования в связи с гибелью молодых людей и попросили владельцев кафе и ресторанов временно закрыться, чтобы почтить память погибших.

Трибистово в Боснии и Герцеговине: карта