У приватному будинку міста Трібістово, що в Боснії та Герцеговині, поліція зранку 1 січня знайшла тіла 8 загиблих людей. Схоже, вони зібралися святкувати Новий рік, але отруїлися чадним газом.

До поліції виклик надійшов близько 10 ранку 1 січня. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на речницю місцевої поліції Мартіну Медич.

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Усі загиблі – це молоді місцеві. У компанії було четверо хлопців і четверо дівчат віком усього в проміжку 18 – 20 років.

За попередньою версією, вони задихнулися чадним газом. Втім, поліція відмовляється називати більше деталей, кажуть: усе після розслідування.

До слова, через карантинні обмеження, запроваджені в Боснії та Герцеговині через пандемію коронавірусу, більшість громадян країни святкували Новий рік удома.

Місцева влада висловила свої співчуття через загибель молодих людей і попросила власників кафе й ресторанів тимчасово закритися, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Трібістово в Боснії та Герцеговині: карта