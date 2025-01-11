Это обнаружили по итогам проверки бюджетных программ Национальной академии наук Украины и ее учреждений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную аудиторскую службу.

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Территории ботсада Гришко передали под застройку

Во время аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией наук Украины и ее учреждениями Госаудитслужба нашла нарушения в финансовой деятельности Национального ботанического сада имени Н.Н.Гришко. Так, несмотря на законодательный запрет, землю ботсада по улице Садово-Ботанической (бывш. Тимирязовской), 1 передали под застройку жилых и нежилых зданий. С этой сделки ботсад должен был получить долю.

Известно, что 6 лет застройщик не мог реализовать соглашение именно из-за особого режима охраны территории Национального ботанического сада. В то же время за это время учреждение получило от инвестора наличные, услуги и другие товары (в частности луковицы тюльпанов и почву) на 2,6 миллиона гривен.

Важно. Национальный ботанический сад имени Н.М.Гришко входит в природно-заповедный фонд Украины, является объектом комплексной охраны и относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства. Законом Украины запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, в том числе и строительство, если это не связано с функционированием природно-заповедного фонда.

Власти отреагировали на скандал с ботсадом

Мэр Киеве Виталий Кличко призвал правительство вмешаться в ситуацию, чтобы исключить застройку ботсада. Он также напомнил, что городские власти ранее уже обращалась к НАН с просьбой передать ботсад под управление города.

Такая территория в историческом центре столицы находится в ненадлежащем состоянии. И город хотел упорядочить ее. Впрочем, НАН отказался от предложения и впоследствии передал участок земли на территории ботанического сада имени Гришко частному застройщику,

– подчеркнул Кличко.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко также отреагировал на скандал с Национальным ботаническим садом. Он поблагодарил Государственную аудиторскую службу и уже обратился к руководству ботсада и Национальной академии наук с рекомендацией немедленно расторгнуть инвестиционный договор о застройке.

"Киевляне имеют основания для беспокойства, ведь НБС является частью природно-заповедного фонда Украины в соответствии с Законом "О природно-заповедном фонде Украины" и имеет объекты национального значения. Они находятся под особым режимом охраны, воспроизводства и использования. Национальный ботанический сад – это достояние, которое должно остаться в наследство для будущих поколений", – подчеркнул Ткаченко.