Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.
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Что известно о БпАК "Громыло"
Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных Сил "Громыло". Это беспилотный авиационный комплекс украинского производства.
Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага,
– отметили в Минобороны.
Также добавили, что конструкционно FPV-дроны комплекса "Громыло" оснащают рамой из композитных материалов. Эти коптеры имеют относительно мощные двигатели, что позволяет нести боевой заряд немалое расстояние.
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Кстати, "Громыло" можно применять как днем, так и ночью. Также летательные аппараты этого комплекса малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.