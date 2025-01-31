Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

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Що відомо про БпАК "Громило"

Оборонне відомство кодифікувало й допустило до експлуатації у підрозділах Збройних Сил "Громило". Це безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва.

Комплекс може застосовуватися, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога,

– зазначили в Міноборони.

Також додали, що конструкційно FPV-дрони комплексу "Громило" оснащують рамою з композитних матеріалів. Ці коптери мають відносно потужні двигуни, що дозволяє нести бойовий заряд чималу відстань.

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До речі, "Громило" можна застосовувати як вдень, так і вночі. Також літальні апарати цього комплексу маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.