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Хронология ночи Над Украиной пролетают "Шахеды": где существует угроза применения дронов

В Одесской области раздавались взрывы ночью 30 июня: что произошло

В Одесской области воздушную тревогу объявили ночью 30 июня в 02:02. И ближе к 3 утра из сообщений местных сообществ в сети стало известно, что в области раздаются взрывы.

Одесская областная военная администрация или городские власти Одессы пока не информировали об этих событиях. Сами же жители региона пишут о звуках взрывов и работу Противовоздушной обороны.

Воздушные силы в это время сообщали об угрозе для Одесской области. В частности, что движутся БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы, а также города Черноморск. Мониторы писали, что их там более десятка.

Ранее дроны врага атаковали Харьковскую область. Вблизи Харькова есть последствия от нескольких ударов.

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