Во-первых, хотелось бы отметить, что практически все модели российских разведывательных БПЛА это аналоги иностранных образцов. Например, БПЛА "Форпост" это точная копия израильских IAI Searcher.

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Во-вторых, практически все российские БПЛА собираются не из российских комплектующих. И, в какой-то степени, именно российские БПЛА это яркий пример того, насколько несовершенно работают санкции в отношении ВПК РФ, ведь если бы прекратились поставки ряда зарубежных комплектующих, то весь российский беспилотный флот умер бы в тот же год. Ведь Россия неспособна в кротчайшие сроки импортзаместить даже самые простые запчасти для своих БПЛА.

Например, на одном из наиболее популярных в ВСРФ БПЛА "Орлан-10" установлен японский двигатель SAITO, стартёр-генератор PTN78020 от американской Texas Instruments Incorporated, равно как и датчики давления от Freescale Semiconductor, и компас HMC6352 от Honeywell, передатчик RF3110 от немецкой Municom, равно как и ресивер DP1205-C915 так же от немецкой AnyLink.

В "Орлан-10" так же используется американский модуль передачи телеметрии ATxmega256A3 от Microchip, франко-итальянский полётный контролер от STMicroelectronics, а приемник ГЛОНАСС/GPS/QZSS от швейцарской компании u-blox - LEA-6N.

Собственно, как много российского в этом российском БПЛА? Но речь идёт не только об этом БПЛА, но и многих других!

Например, БПЛА "Застава", который является копией израильского Bird-Eye 400, имеет в своём составе более 50% микросхем и электронных элементов, что логично, от израильской Elbit Systems и Data Links. Приемник ГЛОНАСС/GPS/QZSS в БПЛА "Застава" от уже нам знакомой швейцарской компании u-blox, а двигатель от немецкой Hacker Motor. Кроме того, в данном БПЛА используется электроника от американской Vweb, а автопилот от испанской UAV Navigation.

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Хвалёный российский БПЛА "Форпост" так же из "российского" в своём составе имеет, разве, что болты, из которыми скреплён. В частности, GPSприёмник у него американский, от Antcom, двигатель немецкий 3W-55i от 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH, а топливная система от ирландцев Tillotson.

В комплектации данного БПЛА так же присутствуют навигационные модули производства швейцарской MicroEM, американские GNSS-приемник NV08C-CSM от NVS Technologies AG, радиочастотный модуль 9XTend 900 МГц от Digi International и вентильная матрица Spartan XC3550 от Xilinx, динамический измерительный блок от британцев Silicon Sensing Systems.

Конечно, возникает соответствующий вопрос, как в условиях санкций в Россию поставляются данные запчасти, обеспечивающие производство БПЛА для нужд ВС РФ?

Ответ прост – значительная часть этих комплектующих гражданского назначения и благодаря именно этому фактору и обходятся санкции. Хотя, имея неоспоримые доказательства того, что комплектующие производства тех или компаний используются в военной сфере в России, можно было бы подать запрос о приостановке этих поставок в РФ. Однако, это больше компетенция МИД Украины.