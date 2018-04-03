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БПП в Раде возглавляет миллионер-бомж

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Артур Герасимов
Артур Герасимов / anna-news.info

Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов задекларировал за 2017 год 2 часы (Breguet и IWC) и автомобиль Opel Vectra 2003 года выпуска.

Об этом сообщил "Експрес. Online" со ссылкой на декларации.

Его ежегодную декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций. Согласно декларации недвижимым имуществом глава фракции БПП не владеет.

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При этом его жене Бухаловой Наталии Александровне принадлежат 2 квартиры, 2 гаража, автомобиль BMW X5 2011 года выпуска, а также 45% от общего капитала ООО "Кокон-Украина" и 85% от общего капитала ООО "Комкон Фарма-Украина".

В декларации политик указал, что владельцем автомобиля Range Rover Sport 2007 года выпуска является третье лицо – Герасимова Виолетта Сергеевна. Зарплата Герасимова по основному месту работы составляла 246 984 гривен. Председатель фракции БПП также задекларировал наличные денежные средства: 2,78 миллионов гривен, 83 тысячи долларов США и 22 тысячи евро.

Кроме того, Герасимов указал в декларации, что является членом наблюдательного совета общественного объединения "Союз "Возрождение Донбасса".

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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