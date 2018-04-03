БПП у Раді очолює мільйонер-безхатько

Голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов задекларував за 2017 рік 2 годинники (Breguet та IWC) та автомобіль Opel Vectra 2003 року випуску.

Про це повідомило "Експрес. Online" з посиланням на декларації.

Його щорічну декларацію опубліковано в Єдиному державному реєстрі декларацій. Згідно з декларацією нерухомим майном очільник фракції БПП не володіє.

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При цьому його дружині Бухаловій Наталії Олександрівні належать 2 квартири, 2 гаражі, автомобіль BMW X5 2011 року випуску, а також 45% від загального капіталу ТОВ "Кокон-Україна" та 85% від загального капіталу ТОВ "Комкон Фарма-Україна".

У декларації політик вказав, що власником автомобіля Range Rover Sport 2007 року випуску є третя особа – Герасимова Віолетта Сергіївна. Зарплата Герасимова за основним місцем роботи становила 246 984 гривень. Голова фракції БПП також задекларував готівкові кошти: 2,78 мільйонів гривень, 83 тисячі доларів США та 22 тисячі євро.

Крім того, Герасимов вказав у декларації, що є членом наглядової ради громадського об’єднання "Спілка "Відродження Донбасу".