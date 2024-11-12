Почему территориальные уступки приближают мировое сообщество к новой войне, и чем на самом деле пытаются торговать одиозные политики, – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Так чей Крым?

Несмотря на попытки россиян изобразить вековые связи между полуостровом и Россией, юридически Крым остается частью суверенной территории Украины. Таким его признает подавляющее большинство государств-членов ООН, в том числе и союзница России по агрессии – Беларусь. В конце октября в одном из интервью Александр Лукашенко заявил, что с правовой точки зрения Крым не принадлежит России, поскольку все вопросы были урегулированы в одностороннем порядке.

Украинским полуостров десятилетиями признавала и сама Россия. Например, в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией указано, что его стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость границ, существующих между ними.

В то же время попытки России захватить полуостров с момента провозглашения независимости Украины были постоянными и имели разные проявления: от спонсирования принятия юридически ничтожных актов о "восстановлении государственности Крыма" до сохранения присутствия Черноморского флота и распространения российской пропаганды.

Попытка конца февраля – начала марта 2014 года завершилась успехом для агрессора и оккупацией полуострова, которая не испытала никакого эффективного сопротивления международного сообщества.

"Тихая" оккупация

Один из ключевых мифов, которые продюсирует государство-агрессор, недавно был озвучен Владимиром Путиным на форуме клуба Валдай в Сочи. Территориальные захваты диктатор в очередной раз прикрывает искаженным видением права на самоопределение народов, которое закреплено в статье 1 Устава ООН.

О других принципах международного права Путин не вспомнил, поскольку ни уважение к суверенному равенству, ни мирное урегулирование споров, ни тем более подавление агрессии, не соответствуют его империалистическим планам.

Нарратив о праве на самоопределение, что в контексте Крыма, что Донбасса и других оккупированных территорий, является искажением международного принципа. В действующем толковании упомянутое право имеют народы, находящиеся под колониальным правлением, иностранной оккупацией или угнетением. Поэтому, право на самоопределение автоматически не оправдывает цессию (отделение) от суверенного государства.

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Важно, что Крым не был украинской колонией. Он обладал сравнительно высокой степенью политической автономии, а право самовольного отделения от Украины не было предусмотрено в нормативных актах, принятых в результате ее реализации. Жители Крыма имели право высказывать соображения по управлению полуостровом, однако любой шаг к "самоопределению" должен был бы осуществляться в рамках украинского законодательства и государственных границ, признанных миром.

Важно вспомнить о том, что ни один "крымский референдум" не был возможным, ведь согласно Конституции вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно всеукраинским референдумом.

Забытая Владимиром Путиным правда заключается в том, что оккупация Крымского полуострова не была ни мирной, ни тихой. Организованный на скорую руку противоправный "референдум" с отсутствующей опцией оставаться в составе Украины, многочисленные акты применения силы против тех, кто оказывал сопротивление, убийства, насильственные исчезновения и пытки активистов, – это еще не полный список нарушений прав человека в ходе так называемой путинской крымской весны и возвращения в "родную" гавань.

Уже в 2020 году Офис прокурора Международного уголовного суда по результатам предварительного изучения ситуации в Украине сделал вывод: есть разумные основания полагать о совершении военных преступлений в Крыму, среди которых пытки, принудительная мобилизация, депортация, лишение права на справедливый суд, широкомасштабная экспроприация имущества.

Систематические и жестокие репрессии еще до 24 февраля 2022 года превратили полуостров в территорию страха и несвободы, где любое проявление нелояльности могло закончиться обвинительным приговором на 20 лет.

Преступная слепота

О многочисленных нарушениях россиянами прав человека в Крыму свидетельствуют решения международных судебных и квазисудебных институтов. Через 10 лет после оккупации появились важные достижения в контексте возвращения справедливости на полуостров:

решение Международного Суда ООН о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации,

решение Европейского суда по правам человека о признании нарушения Россией 15 статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод,

решение Комитета ООН по правам человека о противоправности навязывания российского гражданства в Крыму,

заключительные замечания Комитета ООН по правам ребенка, осуждающие милитаризацию и политизированное перевоспитание детей с оккупированных территорий.

Россия продолжает игнорировать упомянутые решения, а международное сообщество прилагает ноль усилий, чтобы заставить Россию их соблюдать.

После начала оккупации Крыма в отношении государства-агрессора были введены достаточно фрагментарные и точечные санкции. Это позволило ей возобновить экономический рост уже в 2016 году. Тогда же Генеральная Ассамблея ООН впервые проголосовала за резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", которая регулярно увеличивается на несколько страниц, ведь кроме новых нарушений, к сожалению, добавляются и новые оккупированные территории.

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С 2021 года Украина инициировала деятельность Крымской платформы – международного координационного механизма для возвращения вопроса Крыма в повестку дня. О возвращении самого полуострова в таком дипломатическом формате без участия государства-агрессора, к сожалению, речь не идет.

С 2022 года после удачных контрнаступательных действий на Харьковщине и Херсонщине украинцы верили в комбинированный военно-политический сценарий освобождения Крыма. Однако, уже в конце 2024 года все смелее звучат призывы иностранных "миротворцев" отказаться от возвращения полуострова, чтобы закончить войну.

Цена – человеческие страдания

Первые "тревожные звоночки" риторики территориальных уступок звучали, когда Крым оказался вне контекста инициатив по восстановлению справедливости. На сегодня ни архитектура международного компенсационного механизма, ни планы по созданию Специального трибунала по агрессии против Украины не распространяются на события до 24 февраля 2022 года. При этом агрессия упоминается и осуждается в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН по оккупированному полуострову с 2016 года ежегодно, 14 раз в документ.

Подобный дисбаланс между заявлениями и действиями на международном уровне заталкивает Крым и местных украинцев в серую зону, лишь временно замораживая конфликт и оставляя без решения основные проблемы – агрессию, нарушение международного права и угрозу для безопасности в регионе. Крым уже был плацдармом для российского полномасштабного наступления и неизбежно станет им еще раз.

На полуострове продолжают жить люди, которые более 10 лет ждут возвращения в состав Украины. Несмотря на попытки России искоренить их идентичность и превратить в российских патриотов, они готовы рисковать своей жизнью и продолжают оказывать сопротивление. При этом преследования и нарушения прав человека в Крыму продолжаются ежедневно.

В то же время полуостров заселяют сотни тысяч российских колонизаторов. В течение десятилетия Россия насильственно меняла демографический состав населения Крыма, чтобы иметь план "Б" на случай будущего псевдореферендума.

Отдать оккупированный Крым России – это создать опасный прецедент для международного права, где нарушения суверенитета и территориальной целостности могут оставаться без негативных для агрессора последствий.

Если этот подход станет нормой, это разрушит сами основы международного порядка, открывая путь к новым изменениям границ силовым способом. В такой реальности заявление россиян: "А почему бы не вернуть Аляску?" – уже не будет выглядеть, как очередной популистский лозунг, а станет лишь вопросом времени и необходимых агрессору ресурсов.