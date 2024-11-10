Кризис подходов 2022 года

Есть негативная стратегическая динамика, когда враг локальные успехи на фронте конвертирует в инструменты влияния на настроения внутри Украины и снаружи, чтобы создавать новые возможности для продвижения вперед. Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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Способность врага поддерживать и масштабировать этот цикл сдерживается в значительной степени собственными ограничениями – прежде всего по количеству и качеству пехоты.

Кризис стратегии администрации Джо Байдена (которая вписывается в формулу: "Вот вам оружие, которое вы сочетаете с собственным человеческим потенциалом и достигаете политических целей комбинируя оборону и наступление") происходит на фоне кризиса качества и количества украинской пехоты.

Эти два кризиса взаимосвязаны, ведь нельзя обеспечивать тот же уровень профессионализма и вовлеченности пехоты, как и в 2022 году. Тогда количественное преимущество Московии в огневой мощи и пехоте постоянно вымывало наше преимущество в кадрах, которые компенсировали дефицит огневой мощи с нашей стороны. Однако вечно так делать не могут.

Ну и сюрприз-сюрприз текущая трагедия в очередной раз показала, что война – это не лекарство против внутренних болезней, а проверка на способность функционировать качественно. Мы после периода активной низовой мобилизации опустились на известный уровень нашей функциональности включительно из-за острого кадрового кризиса. Чуда не произошло.

Одним словом, у нас кризис тех подходов, которые сформировались весной 2022 года. И ставка даже на инерционный сценарий может не сработать. Надо действительно что-то новое. Что-то совместно и радикально новое, потому что мы проходим этап, который о том, что "надо очень сильно бежать, чтобы хотя бы держаться на текущем месте". Чтобы хотя бы стабилизировать негативную стратегическую динамику.

Не хотелось это освещать четко до выборов в США, а теперь уже можно честно говорить об этом.