Так, в приложении можно будет зарегистрировать брак и рождение ребенка в режиме онлайн. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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В Минцифре рассказали о появлении новых сервисов в Дии

По словам министра, специалисты развивают и совершенствуют услуги для внутренне перемещенных лиц: получение статуса и выплат. Также планируют некоторые социальные услуги и финтех-продукты.

Наша цель неизменна – оцифровать все услуги, которые есть в нашем государстве, сделать их онлайн,

– подчеркнул Федоров.

Что известно о новых услугах:

планируют перенести "єМалятко" в Дию, чтобы зарегистрировать новорожденного ребенка можно было с помощью смартфона.

в телефоне станет доступным комплекс услуг для ФЛП.

не выходя из дома, можно будет зарегистрировать брак – для этого в Дии также разрабатывают специальную программу.

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