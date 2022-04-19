Получить статус ВПЛ онлайн могут украинцы, которые вынужденно эвакуировались из регионов, где происходят активные боевые действия, в более безопасные места Украины. После этого они могут подать заявку на ежемесячную выплату.

Читайте также Подать заявление о поврежденном имуществе теперь можно и на портале Действие

Что дает статус внутренне перемещенного лица

Статус ВПЛ через Дию можно получить как для себя, так и для своих детей. Выплаты составляют 2 тысячи гривен на одного взрослого и 3 тысячи гривен на одного несовершеннолетнего ребенка ежемесячно. Деньги начисляются на карту єПідтримка. Потратить эти средства можно без ограничений, по своему усмотрению:

снимать наличными;

переводить на другую карту;

покупать любые товары.

Как получить статус и помощь для ВПЛ в Дии

Обновите приложение до последней версии. В разделе "Услуги" выберите "Получить статус ВПЛ". Укажите текущее местоположение и подтвердите свою геолокацию – она нужна только один раз, чтобы воспользоваться услугой. Если у вас есть дети, то можно получить статус ВПЛ и для них – свидетельства о рождении автоматически подтянутся в Дии. Если этого не произошло – можно внести данные вручную. Чтобы получить финансовую помощь, выберите карту єПідтримка. Укажите, какая помощь вам необходима – потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке и т.д. – оставьте свои контактные данные. Эту информацию получит и обработает Министерство социальной политики. Как только появится возможность вам помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.

В конце проверьте достоверность данных в заявлении и нажмите "Отправить".

Важно! Справка ВПЛ через Дию доступна только для тех украинцев, которые получают статус внутренне переселенного лица впервые. В Минцифре работают над тем, чтобы услугой вскоре могли воспользоваться и переселенцы, которые получили статус ВПЛ ранее.

Обратите внимание – В Харькове возросла интенсивность обстрелов, ситуация напряженная: смотрите видео