Получить статус ВПЛ онлайн могут украинцы, которые вынужденно эвакуировались из регионов, где происходят активные боевые действия, в более безопасные места Украины. После этого они могут подать заявку на ежемесячную выплату.
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Что дает статус внутренне перемещенного лица
Статус ВПЛ через Дию можно получить как для себя, так и для своих детей. Выплаты составляют 2 тысячи гривен на одного взрослого и 3 тысячи гривен на одного несовершеннолетнего ребенка ежемесячно. Деньги начисляются на карту єПідтримка. Потратить эти средства можно без ограничений, по своему усмотрению:
- снимать наличными;
- переводить на другую карту;
- покупать любые товары.
Как получить статус и помощь для ВПЛ в Дии
- Обновите приложение до последней версии. В разделе "Услуги" выберите "Получить статус ВПЛ".
- Укажите текущее местоположение и подтвердите свою геолокацию – она нужна только один раз, чтобы воспользоваться услугой.
- Если у вас есть дети, то можно получить статус ВПЛ и для них – свидетельства о рождении автоматически подтянутся в Дии. Если этого не произошло – можно внести данные вручную.
- Чтобы получить финансовую помощь, выберите карту єПідтримка.
- Укажите, какая помощь вам необходима – потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке и т.д. – оставьте свои контактные данные. Эту информацию получит и обработает Министерство социальной политики. Как только появится возможность вам помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.
В конце проверьте достоверность данных в заявлении и нажмите "Отправить".
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