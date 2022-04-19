Отримати статус ВПО онлайн можуть українці, які вимушено евакуювались з регіонів, де відбуваються активні бойові дії, до більш безпечних місць України. Після цього вони можуть подати заявку на щомісячну виплату.

Читайте також Подати заяву про пошкоджене майно тепер можна і на порталі Дія

Що дає статус внутрішньо переміщеної особи

Статус ВПО через Дію можна отримати як для себе, так і для своїх дітей. Виплати складають 2 тисячі гривень на одного дорослого та 3 тисячі гривень на одну неповнолітню дитину щомісяця. Гроші нараховуються на картку єПідтримка. Витрачати ці кошти можна без обмежень, на власний розсуд:

знімати готівкою;

переказувати на іншу картку;

купувати будь-які товари.

Як отримати статус та допомогу для ВПО у Дії

Оновіть застосунок до останньої версії. У розділі "Послуги" оберіть "Отримати статус ВПО". Вкажіть своє поточне місце перебування і підтвердьте свою геолокацію – вона потрібна лише один раз, щоб скористатись послугою. Якщо у вас є діти, то можна отримати статус ВПО і для них – свідоцтва про народження автоматично підтягнуться в Дію. Якщо ж цього не відбулось – можна внести дані вручну. Щоб отримувати фінансову допомогу, оберіть картку єПідтримка. Вкажіть, яка допомога вам передусім необхідна – потреби у медичному обслуговуванні, освіті чи гуманітарці тощо, – залиште свої контактні дані. Цю інформацію отримає та опрацює Міністерство соціальної політики. Щойно з'явиться можливість вам допомогти, з вами зв'яжуться представники соцзахисту.

Наприкінці перевірте достовірність даних у заяві та натисніть "Надіслати".

Важливо! Довідка ВПО через Дію наразі доступна лише для тих українців, які отримують статус внутрішньо переміщеної особи вперше. У Мінцифри працюють над тим, щоб послугою невдовзі могли скористатись і ті переселенці, які отримали статус ВПО раніше.

Зверніть увагу – У Харкові зросла інтенсивність обстрілів, ситуація напружена: дивіться відео