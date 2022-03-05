Украина продолжает неустанно защищать свои земли от российских оккупантов. Несмотря на все негативные известия с фронта, раздаются и положительные события, такие как женитьба полицейских, которые, несмотря на брак продолжают защищать жителей.

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Заключили брак по упрощенной процедуре

Пара поженилась в селе Домановка, расположенном в Николаевской области. Вместе работают в Вознесенском райуправлении полиции, а именно во 2 отделении.

Александр Трощенко является оперуполномоченным сектора уголовного розыска, а Татьяна Шестова – дознавательницей профильного сектора.

Молодожены заключили брак по упрощенной процедуре, учитывая войну России против Украины. Женитьба состоялась в Домановском поселковом совете, а потом молодожены продолжили привычную работу в полиции.

Еще одна семья полицейских соединила свои сердца в этот рок. Сегодня (5 марта – 24 канал) они поженились и сразу продолжили нести службу,

– подчеркнули коллеги пары.