Україна продовжує невпинно захищати власні землі від російських окупантів. Попри всі негативні звістки з фронту, лунають і позитивні події, як-от одруження поліцейських, які попри шлюб продовжують захищати жителів.

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Уклали шлюб за спрощеною процедурою

Пара одружилась у селі Доманівка, яке розташоване у Миколаївській області. Разом працюють у Вознесенському райуправлінні поліції, а саме у 2 відділенні.

Олександр Трощенко є оперуповноваженим сектору карного розшуку, а Тетяна Шестова – дізнавачкою профільного сектору.

Молодята уклали шлюб за спрощеною процедурою, зважаючи на війну Росії проти України. Одруження відбулось у Доманівській селищній раді, а потім же молодята продовжили звичну роботу у поліції.

Ще одна родина поліцейських поєднала свої серця у цю лиху годину. Сьогодні (5 березня – 24 канал) вони одружилися й одразу продовжили нести службу,

– наголосили колеги пари.



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