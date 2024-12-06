Определенная проблема с качеством 120-миллиметровых мин действительно существует. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.

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Что известно о некачественных минах в ВСУ

На часе вопросов к правительству министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин отчитался о случаях нештатных срабатываний 120-миллиметровых мин. Он подчеркнул: "Из миллионов – всего 417 нештатных срабатываний".

Он отметил, что в этом году в Украине планируется изготовление 2,5 миллиона боеприпасов, согласно заявлению президента.

Сметанин уточнил, что из последней партии из 54 тысяч мин, примерно 24 тысячи подлежат замене. Расходы на замену берет на себя завод-производитель, бесплатно для военных.

По этой ситуации открыто два уголовных производства, проводятся следственные действия и внутренние проверки.

С начала года украинские оборонные предприятия уже передали миллионы боеприпасов для Сил обороны, постоянно увеличивая масштабы производства и внедряя современные технологии, подчеркнул министр.

Как вывод из сложившейся ситуации, на всех производствах усилен контроль за качеством: как ввозимой продукции, так и изготовленной,

– заверил Сметанин.

Ранее журналисты ряда изданий публиковали видео неисправного срабатывания снарядов, поставленных в армию. Первые жалобы начали появляться с начала ноября.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ", Юрий Бутусов рассказал, что с фронта отзывают 100 тысяч снарядов калибра 120 мм. После его слов, мол "начались комиссии, проверки, служебные расследования, началась большая бюрократическая работа".