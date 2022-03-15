За такую ​​услугу закарпатец получил 45 тысяч долларов, то есть 15 тысяч долларов с каждого. О задержании "предпринимателя" сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Неудачная схема закарпатца

Мужчина во время войны хотел переправить троих уклоняющихся , предоставив им чужие паспорта граждан Венгрии. Отправить украинцев призывного возраста на территорию Евросоюза закарпатец собирался собственным авто марки BMW через пункт пропуска "Вилок".

На днях пограничники совместно с сотрудниками СБУ поймали злоумышленника и его подопечных прямо на пограничном пункте. 13 марта, по результатам досудебного расследования, организатор схемы незаконного пересечения государственной границы уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье 332 Уголовного Кодекса Украины.

Уже 14 марта судьей Виноградовского районного суда закарпатцу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 149 тысяч гривен.

К слову, если вину мужчину докажут в суде, ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией транспортных средств и других средств совершения преступления.