"Брама" открылась: украинский мистический триллер оценили первые зрители

В четверг, 26 июля, начались премьерные показы украинского фильма "Брама", и событие это вызвало небывалый ажиотаж. Жанр фильма описывается как "мистический триллер" с вкраплениями комического. В центре сюжета – семья, которая после взрыва на ЧАЭС осталась жить в зоне отчуждения.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка с места событий.

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К слову, работа над фильмом продолжалась почти год, четыре месяца – сам съемочный процесс. Режиссер картины Владимир Тихий заметил, что местные жители "зоны отчуждения" заметили феноменальное попадание актеров в собственную лексику и быт.



Ирма Витовская сыграла бабушку, которой больше 80 лет

Актриса Ирма Витовская, которая сыграла главную героиню, рассказала, что только грим занимал три часа, а потом еще два часа – дорога до места, где проводились съемки. И так – много дней подряд. Стоит отметить, что Ирма сыграла бабушку, которой больше 80 лет. Но главное в роли не возраст, а то, что эта женщина – символ украинки, которая готова бороться за свою землю.

От фильма ожидают успеха, так как и спектакль по этому сюжету собирает аншлаги.