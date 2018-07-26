"Брама" відчинилась: український містичний трилер оцінили перші глядачі

У четвер, 26 липня, розпочались прем'єрні покази українського фільму "Брама", і подія ця викликала неабиякий ажіотаж. Жанр фільму описується як "містичний трилер" з вкрапленнями комічного. У центрі сюжету – родина, яка після вибуху на ЧАЕС залишилась жити у зоні відчуження.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка з місця подій.

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До слова, робота над фільмом тривала майже рік, чотири місяці – сам знімальний процес. Режисер стрічки Володимир Тихий зауважив, що місцеві жителі "зони відчуження" помітили феноменальне потрапляння акторів у власну лексику і побут.



Ірма Вітовська зіграла бабусю, якій понад 80 років

Актриса Ірма Вітовська, яка зіграла головну героїню, розповіла, що тільки грим займав три години грим, а потім ще дві години – дорога до місця, де проводились знімання. І так – багато днів підряд. Варто зазначити, що Ірма зіграла бабусю, якій понад 80 років. Та головне в ролі не вік, а те, що ця жінка – символ українки, яка готова боротись за свою землю.

Від фільму очікують успіху, адже й вистава за цим сюжетом збирає аншлаги.