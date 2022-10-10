Причиной появления такого фейка стал пост Валерия Залужного в твиттере, к которому Главнокомандующий добавил собственное фото. Браслет на руке генерала заинтересовал пропагандистов настолько, что они решили его "изучить".

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Как пропаганда снова оконфузилась

После того как Валерий Залужный опубликовал фото, одно не авторитетное кремлевское издание, которым руководит пропагандистка Маргарита Симоньян (название мы не будем вспоминать), опубликовало истерический пост. Мол, на браслете Главнокомандующего ВСУ не что иное, как свастика. Оно и не удивительно – пропаганда настолько увлеклась разговорами о нацистах и фашистах, что все повсюду видят их символику.



Истерика пропагандистов в России / Скриншот

Однако вот проблема – на браслете Валерия Залужного совсем не свастика. Совсем. Военный офицер Анатолий Штефан опубликовал фото браслета Главнокомандующего ВСУ и на нем ясно видно, что это не свастика, а скандинавский символ.



Браслет Залужного – как видим, никакой свастики / Фото Анатолия Штефана



Вот эта "свастика" по версии пропаганды / Скриншот

Интересно, что и сам Валерий Залужный лаконично отреагировал на сообщение о развенчивании мифов пропаганды от Анатолия Штефана.



Реакция Залужного на развенчивание пропаганды / Скриншот

Но тут возникает вопрос – а как получилось, что пропагандисты создали такой фейк? А все очень просто – если увеличивать оригинальное фото с твиттера Валерия Залужного, чтобы увидеть браслет, изображение будет очень нечетким. Поэтому увидеть там можно все что угодно. Анатолий Штефан показал это на примере.



Так и рождается пропаганда / Фото Анатолия Штефана

Интересно теперь посмотреть, как пропаганда будет пытаться оправдаться и будет ли это делать вообще. Возможно, они просто обвинят в нацизме викингов и назовут символ "адаптацией свастики" - кто знает.

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