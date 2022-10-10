Причиною появи такого фейку став пост Валерія Залужного у твітері, до якого Головнокомандувач додав власне фото. Браслет на руці генерала зацікавив пропагандистів настільки, що вони вирішили його "вивчити".

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Як пропаганда знову осоромилася

Після того, як Валерій Залужний опублікував фото, одне не авторитетне кремлівське видання, яким керує пропагандистка Маргаріта Сімоньян (назву ми згадувати не будемо), опублікувало істеричний пост. Мовляв, на браслеті Головнокомандувача ЗСУ не що інше, як свастика. Воно і не дивно, пропаганда настільки захопилася розмовами про нацистів та фашистів, що все всюди бачать їхню символіку.



Істерика пропагандистів у Росії / Скриншот

Однак от проблема – на браслеті Валерія Залужного зовсім не свастика. Зовсім. Військовий офіцер Анатолій Штефан опублікував фото браслета Головнокомандувача ЗСУ і на ньому чітко видно, що це не свастика, а скандинавський символ.



Браслет Залужного – як бачимо, жодної свастики / Фото Анатолія Штефана



Ось ця "свастика" за версією пропаганди / Скриншот

Цікаво, що і сам Валерій Залужний лаконічно відреагував на допис про розвінчування міфів пропаганди від Анатолія Штефана.



Реакція Залужного на розвінчування пропаганди / Скриншот

Та тут виникає питання – а як так вийшло, що пропагандисти створили такий фейк? А все дуже просто – якшо збільшувати оригінальне фото з твітера Валерія Залужного, аби побачити браслет, то зображення буде дуже нечітким. Тому побачити там можна все що завгодно. Анатолій Штефан показав це на прикладі.



Так і народжується пропаганда / Фото Анатолія Штефана

Цікаво тепер глянути, як пропаганда намагатиметься виправдатися і чи робитиме це взагалі. Можливо, вони просто звинуватять у нацизмі вікінгів і назвуть той символ "адаптацією свастики" – хто зна.

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