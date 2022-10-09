Путін 30 вересня підписав закон про анексію українських територій. Байки про те, що українці добровільно захотіли стати громадянами Росії, уже нікого не дивують, однак у Кремлі пішли далі. У Держдумі сказали, що готові анексувати регіони Сполучених Штатів Америки, якщо люди там цього захочуть. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як Росія збирається "рятувати" громадян США

Депутат парламенту країни-окупантки Алєксандр Толмачов 7 жовтня сказав, що Росія розглядатиме питання анексії США, якщо цього захочуть американці.

Якщо окремі штати відокремляться, а потім знову проголосують за приєднання до Росії, ми розглянемо це питання,

– сказав чиновник.

Він також зазначив, що голосування має відбуватись не у соціальних мережах, а офіційно та "легітимно", як у Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. З цього можна лише посміятись, бо "законність" псевдореферендумів та подальшу анексію українських територій не визнала жодна країна цивілізованого світу.

Також депутат, у кращих традиціях російської пропаганди, почав розповідати про те, що "країни Заходу скоро розваляться", а "Європейський Союз тріщить по швах".

Що передувало заяві депутата

Як не дивно, все розпочалось з Ілона Маска. 3 жовтня у своєму твітері мільярдер-винахідник зробив скандальне опитування про те, чи громадяни окупованих областей мають вирішити на "голосуванні" питання про приєднання до Росії.

Того ж дня на твіт Маска відповіла Лібертаріанська партія Нью-Гемпширу, давши зрозуміти Ілону, що його опитування є абсурдним.

Тоді спробуємо так: воля людей, які живуть у Нью-Гемпширі, має вирішити, чи є вони частиною Америки,

– іронічно написали у твітері політичної структури.

Опісля й з'явилася реакція Толмачова з пропозицією анексувати території Сполучених Штатів Америки. Депутат навмисне не озвучив всього контексту, аби зманіпулювати свідомістю людей.

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Нагадаємо, нещодавно стався вибух на Кримському мосту. Російська пропаганда почала придумувати брехливі виправдання цим подіям – мовляв, у всьому винні "українські вандали". Для Кремля фейки, брехня та маніпуляції – це норма.

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