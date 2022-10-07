Окрім цього, окупанти шукають чоловіків та відправляють їх на фронт. Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

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"Силовики" залякують мирних жителів у Горлівці

Російська окупаційна влада продовжує тиснути на українців, які залишились на тимчасово окупованій території Донеччини.

За наявною у Генштабі ЗСУ інформацією, в окремих районах Горлівки представники так званих "силових структур" залякують місцевих жителів. Мовиться про тих, хто не підтримав приєднання тимчасово окупованого регіону до Росії на незаконному референдумі.

Окрім цього, продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації. Окупанти затримують їх, а потім примусово направляють до підрозділів 1-го армійського корпусу, щоб поповнити втрати.

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8 головних правил для мешканців тимчасово окупованих територій

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, що людям, які опинилися в російській окупації, слід запам'ятати й дотримуватися деяких правил, щоб убезпечити себе і рідних від ворога:

Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть життя та здоров'я. Зайвий раз не ризикуйте.

Всіляко уникайте контактів з окупантами. Не допомагайте їм.

Допомагайте один одному. Особливо тим, хто постраждав від загарбників. Тримайтесь гуртом.

Не працюйте в інтересах ворога. Особливо на будівництві оборонних об'єктів.

Не беріть участі в громадських заходах та акціях, організованих окупантами. Жодних референдумів, голосувань, опитувань тощо.

Уникайте контактів з журналістами, не давайте інтерв'ю. Не беріть участі в пропагандистських акціях росіян.

Не піддавайтесь на провокації. Особливо не давайте провокувати себе на насильство.

Фіксуйте злочини окупантів та їхніх поплічників, щоб потім передати ці дані правоохоронним органам України.

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