Кроме этого, оккупанты ищут мужчин и отправляют их на фронт. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.
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"Силовики" запугивают мирных жителей в Горловке
Российские оккупационные власти продолжают оказывать давление на украинцев, оставшихся на временно оккупированной территории Донбасса.
По имеющейся в Генштабе ВСУ информации, в отдельных районах Горловки представители так называемых "силовых структур" запугивают местных жителей. Речь идет о тех, кто не поддержал присоединение временно оккупированного региона к России на незаконном референдуме.
Кроме этого, продолжается обнаружение мужчин, избегающих мобилизации. Оккупанты задерживают их, а затем принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса, чтобы восполнить потери.
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8 главных правил для жителей временно оккупированных территорий
В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, что людям, оказавшимся в российской оккупации, следует запомнить и соблюдать некоторые правила, чтобы обезопасить себя и родных от врага:
- Соблюдайте правила безопасности. Берегите жизнь и здоровье. Лишний раз не рискуйте.
- Всячески избегайте контактов с оккупантами. Не помогайте им.
- Помогайте друг другу. Особенно пострадавшим от захватчиков. Держитесь вместе.
- Не работайте в интересах неприятеля. Особенно на строительстве оборонных объектов.
- Не участвуйте в общественных мероприятиях и акциях, организованных оккупантами. Никаких референдумов, голосований, опросов и т.д.
- Избегайте контактов с журналистами, не давайте интервью. Не участвуйте в пропагандистских акциях россиян.
- Не поддавайтесь на провокации. Особо не давайте провоцировать себя на насилие.
- Фиксируйте преступления оккупантов и их приспешников, чтобы затем передать эти данные правоохранительным органам Украины.
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