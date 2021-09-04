По словам аналитиков SOE Weekly, согласно данным с сайта "ГПЗКУ", Власенко все еще продолжает исполнять обязанности председателя правления компании.

Важно Есть что скрывать, – Юрчишин о связи задержанного Власенко с "Батькивщиной"

Согласно передовыми практиками, наблюдательный совет должен рассмотреть вопрос об отстранении председателя правления от выполнения своих обязанностей до конца расследования. Однако в компании так и не создали независимый наблюдательный совет.

В случае отсутствия наблюдательного совета, вопрос об отстранении председателя правления мог бы рассмотреть субъект управления "ГПЗКУ" – Министерство экономики,

– пояснили аналитики.

Обратите внимание! Андрей Власенко является братом нардепа от "Батькивщины" Сергея. Коррупционный скандал имел большое негативное влияние на их имидж.

В чем обвиняют Власенко

Андрей Власенко, по версии следствия, был причастен к схеме растраты имущества корпорации "ГПЗКУ". Он с другими должностными лицами, способствовал проведению экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты.

зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты и без осуществления предварительной оплаты. Именно Власенко был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" стоимостью 71 миллион гривен за якобы несостоятельность филиалов "ГПЗКУ" предоставить аналогичные услуги самостоятельно.

13 августа, Нацполиция задержала Власенко при попытке бегства из Украины в аэропорту "Жуляны", когда он пытался вылететь из страны. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.

Власенко избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет. Такое решение Печерский райсуд Киева принял 16 августа.