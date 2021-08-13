Об этом заявил нардеп группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин в эфире 24 канала. Он предположил, что эту ситуацию теперь попытаются использовать как элемент силового давления на оппозицию.
Узнайте больше 57 миллионов долларов убытков: руководителя зерновой корпорации задержали при попытке бегства из Украины
Почему за Власенко взялись именно сейчас
По словам Юрчишина, убытки от деятельности Власенко на посту руководителя зерновой госкорпорации слишком велики. В то же время приближается новый политический сезон.
Власть имеет проблемы с голосами за критические законы, а "Батькивщина" часто выступает своеобразным блокировщиком из-за огромного количества правок.
Впрочем, по мнению Юрчишина, если есть злоупотребления, то как бы это потом ни использовала власть, такие дела надо доводить до конца. Он предположил, что расследование в отношении Власенко дошло до определенного этапа, он об этом узнал и поэтому пытался сбежать.
Сам факт побега показывает, что человеку есть что скрывать,
– заявил нардеп.
Юрчишин также добавил, что сейчас было бы очень интересно послушать представителей "Батькивщины" относительно ситуации с задержанием. Все из-за того, что они постоянно отрицали свою причастность к этому назначению.
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Юрчишин рассказал о задержании Власенко: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Правоохранители 13 августа в аэропорту "Жуляны" задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины и его сообщника при попытке бегства из государства.
- Арест проводили оперативники Департамента стратегических расследований.
- Полиция разоблачила масштабные злоупотребления должностных лиц госкорпорации. Сумма ущерба составляет свыше 57 миллионов долларов.