Про це заявив нардеп групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин в ефірі 24 каналу. Він припустив, що цю ситуацію тепер спробують використати як елемент силового тиску на опозицію.
Дізнайтеся більше 57 мільйонів доларів збитків: керівника зернової корпорації затримали при спробі втечі з України
Чому за Власенка взялися саме зараз
За словами Юрчишина, збитки від діяльності Власенка на посаді керівника Зернової держкорпорації є надто великими. Водночас наближається новий політичний сезон.
Влада має проблеми з голосами за критичні закони, а "Батьківщина" часто виступає своєрідним блокувальником через величну кількість правок.
Втім, на думку Юрчишина, якщо є зловживання, то як би це потім не використовувала влада, такі справи треба доводити до кінця. Він припустив, що розслідування щодо Власенка дійшло до певного етапу, він про це дізнався і тому намагався втекти.
Сам факт втечі показує, що людині є що приховувати,
– заявив нардеп.
Юрчишин також додав, що зараз було б дуже цікаво послухати представників "Батьківщини" щодо ситуації із затриманням. Усе через те, що вони постійно заперечували свою причетність до цього призначення.
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Юрчишин розповів про затримання Власенка: дивіться відео
Що цьому передувало
- Правоохоронці 13 серпня в аеропорту "Жуляни" затримали керівника Державної продовольчо-зернової корпорації України та його спільника при спробі втечі з держави.
- Арешт проводили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань.
- Поліція викрила масштабні зловживання посадовців держкорпорації. Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів.