Про це заявив нардеп групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин в ефірі 24 каналу. Він припустив, що цю ситуацію тепер спробують використати як елемент силового тиску на опозицію.

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Чому за Власенка взялися саме зараз

За словами Юрчишина, збитки від діяльності Власенка на посаді керівника Зернової держкорпорації є надто великими. Водночас наближається новий політичний сезон.

Влада має проблеми з голосами за критичні закони, а "Батьківщина" часто виступає своєрідним блокувальником через величну кількість правок.

Довідка. Нардеп Ярослав Железняк восени 2020 року заявив, що призначення затриманого Власенка відбулося завдяки домовленостям уряду з фракцією "Батьківщина". На його думку, фракція Юлії Тимошенко проголосувала за держбюджет в першому читанні в обмін на призначення.

Втім, на думку Юрчишина, якщо є зловживання, то як би це потім не використовувала влада, такі справи треба доводити до кінця. Він припустив, що розслідування щодо Власенка дійшло до певного етапу, він про це дізнався і тому намагався втекти.

Сам факт втечі показує, що людині є що приховувати,

– заявив нардеп.

Юрчишин також додав, що зараз було б дуже цікаво послухати представників "Батьківщини" щодо ситуації із затриманням. Усе через те, що вони постійно заперечували свою причетність до цього призначення.

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