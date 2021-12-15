О том, что брат судьи Павла Вовка вышел из СИЗО журналисту Олегу Новикову рассказали в САП и НАБУ. В то же время антикоррупционный суд пока не подтвердил эту информацию.
7,61 миллиона гривен залога внесли за родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, адвоката Юрия Зонтова еще в понедельник, 13 декабря,
– сказал Новиков.
Он отметил, что подозреваемый находился под стражей 8 месяцев – с 9 апреля 2021 года.
Какие обязательства возложили на Зонтова
- прибывать по каждому требованию;
- не отлучаться из Киева и села Гатное Киевской области без разрешения;
- сообщать об изменении своего места жительства и работы;
- сдать на хранение загранпаспорта;
- воздерживаться от общения с тремя лицами;
- носить электронный браслет.
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