Про те, що брат судді Павла Вовка вийшов із СІЗО журналісту Олегу Новікову розповіли в САП та НАБУ. Водночас Антикорупційний суд наразі не підтвердив цю інформацію.

7,61 мільйона гривень застави внесли за рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, адвоката Юрія Зонтова ще в понеділок, 13 грудня,

– сказав Новіков.

Він наголосив, що підозрюваний перебував під вартою 8 місяців – з 9 квітня 2021 року.

Які зобов'язання поклали на Зонтова

Прибувати за кожною вимогою;

не відлучатися з Києва та села Гатне, Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;

здати на зберігання закордонні паспорти;

утримуватися від спілкування з трьома особами;

носити електронний браслет.

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