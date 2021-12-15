Про те, що брат судді Павла Вовка вийшов із СІЗО журналісту Олегу Новікову розповіли в САП та НАБУ. Водночас Антикорупційний суд наразі не підтвердив цю інформацію.
7,61 мільйона гривень застави внесли за рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, адвоката Юрія Зонтова ще в понеділок, 13 грудня,
– сказав Новіков.
Він наголосив, що підозрюваний перебував під вартою 8 місяців – з 9 квітня 2021 року.
Які зобов'язання поклали на Зонтова
- Прибувати за кожною вимогою;
- не відлучатися з Києва та села Гатне, Київської області без дозволу;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
- здати на зберігання закордонні паспорти;
- утримуватися від спілкування з трьома особами;
- носити електронний браслет.
Новина доповнюється...